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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم
4 يوليو 2023 13:21

دعت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة خلال فترة الصيف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وأكدت المديرية ضمن حملة "صيف بأمان" وحملة وزارة الداخلية للتوعية المرورية الصيفية تحت شعار "سلامة مركبتك من سلامتك"، أهمية  تعزيز السلامة والوقاية من وقوع حوادث انفجار الإطارات، والتي تزداد عادة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.  

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وناشدت السائقين، ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة له، وسنة الصنع، والتأكد من ملاءمة إطارات المركبات للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأكدت أنها كثفت الرقابة المرورية وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتة إلى المادة 82 من قانون المرور الاتحادي التي تنص على "الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة لمدة أسبوع" في حال عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

 

المصدر: وام
إطارات السيارات
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
فصل الصيف
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