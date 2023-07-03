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انطلاق النسخة «31» من ملتقى السمالية الصيفي

انطلاق النسخة «31» من ملتقى السمالية الصيفي
4 يوليو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي تراث الإمارات أمس، فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من ملتقى السمالية الصيفي، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري بجزيرة السمالية والمراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، بمشاركة الطلاب المنتسبين وإشراف مدربين تراثيين متخصصين.

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شهد اليوم الأول تسجيل الطلاب والطالبات بجميع المراكز النسائية والشبابية التابعة للنادي، ويستمر التسجيل حتى نهاية الأسبوع الأول. وقال راشد خادم الرميثي مدير إدارة الأنشطة بالإنابة في النادي إن برامج الملتقى تشمل ورش الواجهة البحرية، وجولات السفينة 

التراثية، وأنشطة الهجن، والفروسية، والصقارة، إضافة إلى الألعاب الشعبية،  والسباحة، وزيارة ممشى القرم البيئي وحرف التلي والسدو والخوص، والغزل، والخياطة، والأكلات الشعبية، وورش لإعداد القهوة والرسم والتلوين، إضافة إلى الاهتمام بالسنع، ونوه إلى توفير عدة مراكز في مختلف مناطق أبوظبي لتسهيل مشاركة الطلاب بالملتقى، الذي يرسخ المعرفة بالتراث.

 

نادي تراث الإمارات
ملتقى السمالية الصيفي
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