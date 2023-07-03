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«أمنية» تحتفل بعيد ميلاد منيرة

«أمنية» تحتفل بعيد ميلاد منيرة
4 يوليو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أضاءت مؤسسة «تحقيق أمنية» وجه الطفلة منيرة (9 سنوات) بالسعادة والفرح، عبر الاحتفال بعيد ميلادها مع أفراد العائلة والأصدقاء، ومنحها مجموعة من الدمى. وقام فريق عمل المؤسسة بالتحضير للحفل، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، وشركة كلينكو لمُعالجة النفايات وكلينكو تريدينغ ومنصات عالم ماجد، حيث تمّ تزيين حديقة الألعاب في المستشفى بالبالونات المُفضّلة لديها. فيما اختارت منيرة كعكة عيد الميلاد. وحضر الحفل أفراد عائلة منيرة وأصدقاؤها، وشخصية أمونة المزيونة أبرز شخصيات عالم ماجد ومسؤولون في منصات عالم ماجد، وجَمْعٌ من الأطباء وفريق عمل المؤسسة. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: التحضير لحفل تحقيق الأمنية والمفاجآت التي ترافقه تُسهم في تعزيز الحالة النفسية لدى الطفل المريض، وتدعمه في مواجهة المرض بروح معنوية عالية.

تحقيق أمنية
مدينة الشيخ خليفة الطبية
النفايات
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