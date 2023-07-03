تنبيه من الأرصاد وشرطة أبوظبي

ناشد المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور نظرا لتوفر فرص تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن الرؤية يمكن «انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية» وذلك من الساعة 03:30 وحتى الساعة 08:30 صباح الثلاثاء 04/07/2023.

بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من السائقين «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب».

ودعت الشرطة، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، السائقين «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».