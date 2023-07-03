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«مالية الوطني» تعتمد تقرير الحساب الختامي للاتحاد

جانب من اجتماع المالية (من المصدر)
4 يوليو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 3/12/2022.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميرة سلطان السويدي، مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المشروع
يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 3/12/2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات الخاصة بها، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

المجلس الوطني الاتحادي
مالية الوطني
الإمارات
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