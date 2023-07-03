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الإمارات

أول سفير للإمارات يقدم أوراقه لدى «الدولية للفرنكوفونية»

سالم النيادي لدى تقديم أوراق اعتماده إلى لويز موشيكيوابو (وام)
4 يوليو 2023 01:25

أبوظبي (وام)

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قدم الدكتور سالم سهيل النيادي أوراق اعتماده إلى معالي لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، سفيراً لدولة الإمارات لدى المنظمة، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.
ويعدّ النيادي أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية على مستوى العالم. يذكر أنّ دولة الإمارات انضمت إلى المنظمة بصفة عضو مراقب عام 2010 وأصبحت عضواً مشاركاً في عام 2018. ويُمثّل ابتعاث السفير النيادي إلى المنظمة تعبيراً عن التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الفرنكوفوني متعدد الأطراف في شتى المجالات.

للإمارات
المنظمة الدولية للفرنكوفونية
باريس
فرنسا
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