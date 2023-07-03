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بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تعود لأرض الوطن

حجاج البعثة بعد وصولهم إلى مطار دبي الدولي (من المصدر)
4 يوليو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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عادت إلى أرض الوطن، بسلامة الله وحمده، مساء أمس الأول، بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي عبر مطار دبي الدولي، وذلك بعد أداء فريضة الحج المباركة وسط فرحة عارمة واستقبال حافل بالورد والسرور من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطار دبي الدولي.
كان في مقدمة استقبال البعثة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وسعيد بن تويه، مدير مكتب شؤون الحج والعمرة بالدائرة، واطمأن الشيباني على سلامة وصول جميع أفراد البعثة الرسمية لحكومة دبي إلى أرض الوطن بخير وسلام، والتي تضم (80) حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، ونظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، منوهاً بالرعاية المميزة لحجاج الدولة.
وأكد الشيباني أن توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بتوفير جميع السبل والتسهيلات وتسخير الإمكانات كافة لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، سواء داخل الدولة وخارجها، كان لها بالغ الأثر في نجاح بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، وتأدية الحجاج مناسك الحج والشعائر الدينية بكل سهولة ويسر.
سعادة
أعرب عدد من حجاج البعثة من موظفي وموظفات حكومة دبي عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بأداء الركن الخامس في الإسلام، فريضة الحج، مثمنين دعم القيادة الرشيدة، وشكروا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على جهودهم في حسن تنظيم هذا الحدث العظيم، والمتابعة المستمرة والحثيثة لضيوف الرحمن أولاً بأول، داعين الله أن يتقبل منهم الطاعات، وأن يعيد على شعب الإمارات والمقيمين على أرضها وكل شعوب العالم الإسلامي العيد السعيد بكل خير وأمن وأمان.

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