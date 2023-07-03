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إليانا زغيب: الكونغرس العالمي للإعلام منصة فريدة

إليانا زغيب
4 يوليو 2023 01:25

أبوظبي (وام)

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أكدت إليانا زغيب، القائمة بأعمال السفارة البرازيلية لدى الدولة، أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد سنوياً في أبوظبي يستقطب أصحاب المصالح الرئيسيين، ويوفر منصة فريدة لمناقشة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مثل توفير معلومات موثوقة في الوقت المناسب للعامة. جاءت تصريحات زغيب في إطار التحضيرات المستمرة للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه مجموعة (أدنيك) بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأعربت زغيب عن ثقتها بأن الكونغرس العالمي للإعلام سيقدم في دورته المقبلة فرصاً متميّزة قائلة: «نحن واثقون من أن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ستوفر فرصة ممتازة لتعزيز الشراكات القائمة والشراكات الجديدة بين المهنيين في مجال الإعلام من جميع أنحاء العالم»، لافتة إلى أن التعاون القائم بين البرازيل والإمارات في مجال الإعلام يساعد على تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين.
 وأوضحت أن الشراكات القائمة بين وكالة أنباء الإمارات (وام) ووسائل الإعلام البرازيلية تعد عنصراً مهماً في تعزيز التعاون المتبادل والشراكة بين بعض أصحاب المصالح الأكثر نفوذاً في البرازيل والإمارات، مؤكدة أهمية هذه الشراكات على صعيد نشر المعرفة المتبادلة بين البلدين. وأشارت زغيب إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها (وام) مع وكالة الأنباء البرازيلية «فولهابريس» وموقع «يو.أو.إل- يونيفيرسو أون لاين» البرازيلي خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، موضحة أن هذه المذكرات تشجع وتعزز التعاون الإعلامي المهني بين (وام) ومؤسسات الإعلام البرازيلية لتبادل الأخبار والمحتوى الإعلامي وإقامة شراكات مستدامة. 
وكثفت «وام» مؤخراً التعاون مع قناتي تلفزيون برازيليتين تم تزويدهما بنشرات إخبارية خاصة خلال زيارة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لدولة الإمارات، كما شهدت الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام التي عُقدت في أبوظبي في نوفمبر 2022 تحت شعار «تشكيل مستقبل صناعة الإعلام» حضوراً برازيلياً كبيراً. جدير بالذكر أن الدورة الأولى للحدث ضمت معرضاً وأكثر من 30 ندوة وورشة عمل، شارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً مشهوراً، وجذبت 13.656 زائراً، فضلاً عن مشاركة أكثر من 190 مؤسسة إعلامية من 42 دولة وأكثر من 1.200 خبير ومتخصص في مجال الإعلام، ومؤثرين من ست قارات حول العالم.

الكونغرس العالمي للإعلام
أبوظبي
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البرازيل
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