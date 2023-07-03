مطار الشارقة يحتفي أول الوفود العائدة من الحجّ

الشارقة (الاتحاد)

احتفى مطار الشارقة بوصول أول دفعة من الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية، بعد رحلتهم إلى بيت الله الحرام، والأجواء الروحانية التي عاشوها خلال أدائهم مناسك الحج.

وخلال استقبالهم أول وفود الحجّاج، حرص موظفو مطار الشارقة على مساعدتهم في إنهاء إجراءات وصولهم للمطار، والترحيب بهم على أرض إمارة الشارقة، مقدّمين الورد والضيافة العربية لهم، وسط أجواء من الألفة والحفاوة، وحسن الترحاب. ووضعت هيئة مطار الشارقة الدولي إمكاناتها كافة لتسهيل رحلات الحجّاج، وشكلت فريق عمل متكاملاً لمساعدتهم في إنهاء إجراءات سفرهم وتقليل وقت انتظارهم في المطار. بدورهم، عبّر الحجاج عن سعادتهم بالاستقبال الحار والتقدير الملموس الذي لاقوه من قبل موظفي المطار ورضاهم عن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدّمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل وصولهم.