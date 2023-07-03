الثلاثاء 4 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مطار الشارقة يحتفي أول الوفود العائدة من الحجّ

خلال استقبال الحجاج بمطار الشارقة (من المصدر)
4 يوليو 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إريك «زعيم» التمريرات الذهبية في الدوري
جواهر القاسمي: الحياة في تطور مستمر وعلينا أن نكون سباقين

احتفى مطار الشارقة بوصول أول دفعة من الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية، بعد رحلتهم إلى بيت الله الحرام، والأجواء الروحانية التي عاشوها خلال أدائهم مناسك الحج.
وخلال استقبالهم أول وفود الحجّاج، حرص موظفو مطار الشارقة على مساعدتهم في إنهاء إجراءات وصولهم للمطار، والترحيب بهم على أرض إمارة الشارقة، مقدّمين الورد والضيافة العربية لهم، وسط أجواء من الألفة والحفاوة، وحسن الترحاب. ووضعت هيئة مطار الشارقة الدولي إمكاناتها كافة لتسهيل رحلات الحجّاج، وشكلت فريق عمل متكاملاً لمساعدتهم في إنهاء إجراءات سفرهم وتقليل وقت انتظارهم في المطار. بدورهم، عبّر الحجاج عن سعادتهم بالاستقبال الحار والتقدير الملموس الذي لاقوه من قبل موظفي المطار ورضاهم عن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدّمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل وصولهم.

الشارقة
مطار الشارقة
الحج
آخر الأخبار
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
الإمارات
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
اليوم 20:52
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
اليوم 20:42
سهيل المزروعي
الاقتصادي
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
اليوم 20:34
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
عربي ودولي
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
اليوم 20:02
«ألعاب القوى» يستعد للمشاركة في 7 بطولات
الرياضي
«ألعاب القوى» يستعد للمشاركة في 7 بطولات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©