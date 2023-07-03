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محمد المري يشيد بمأموري الجوازات في مطارات دبي

جهود كبيرة لمأموري الجوازات في مطارات دبي على مدار العام (من المصدر)
4 يوليو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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 ثمّن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جهود جميع فرق العمل ومأموري الجوازات في قطاع المنافذ الجوية في مطارات دبي، ودورهم الكبير في تسهيل إجراءات الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين توافدوا إلى إمارة دبي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كما ثمّن دور الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا من خلال التنسيق المتكامل في توفير تجربة سفر آمنة واستثنائية لجميع المسافرين. وأوضح المري أن جهود فرق العمل المتميزة أثبتت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي في مختلف منافذها لا تعمل فقط خلال العطلة الصيفية على إنجاز إجراءات المغادرين فحسب، بل إنها كانت وما تزال مستعدة لاستقبال الأعداد الكبيرة القادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد القادمين مقارنة بأعداد المغادرين، ما يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً إمارة دبي، أصبحت جاذبة بشكل كبير للسياح والزوار نظراً للبنى التحتية النوعية والمقومات السياحية والاقتصادية المختلفة والفريدة التي تزخر بها.
 وشهدت مطارات دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك توافد أعداد كبيرة من المسافرين، لتواصل بذلك الاحتفاظ بمكانتها العالمية، والمساهمة في تعزيز مكانة إمارة دبي على خريطة السياحة الدولية، وأحد أبرز الوجهات التي يرغب المسافرون في القدوم إليها للعمل أو العيش، والاستفادة من خدماتها فائقة الجودة وفرصها العديدة.

مطارات دبي
دبي
محمد المري
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