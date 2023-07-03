برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» 2 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تستعد العاصمة أبوظبي لانطلاق فعاليات الدورة الـ(20) من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، حيث تتكثف جهود اللجنة العليا المنظمة لتنظيم الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحد أهم الأحداث المتخصصة بهذا المضمار على مستوى العالم. وأعلنت اللجنة العليا المنظمة إرجاء موعد انطلاق النسخة الجديدة من المعرض أياماً عدّة، بحيث تُقام من 2 ولغاية 8 سبتمبر 2023، حرصاً على تلبية تطلّعات العارضين والزوار، من حول العالم.

ويستقطب الحدث زوّاراً مُهتمّين وشغوفين محليين ودوليين من صانعي القرار، ومن الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية، ويواصلون اهتمامهم بمنح الأولوية للقيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المُستدام.

ويشهد المعرض هذا العام، تطوّراً ملحوظاً وزيادة في المُشاركات الإماراتية والعربية والدولية بشكل فاق التوقعات، حيث تجاوزت نسبة الحجوزات الـ 86%. وما زالت المُشاركات متواصلة في القطاعات التي تُشكّل الحدث وتُغنيه، في ظلّ توقعات بتحقيق نسبة مُشاركة قياسية، حيث تُواصل إدارة المعرض استقبال حجوزات المزيد من الشركات العارضة والعلامات التجارية المرموقة والصاعدة في عالم الصيد والفروسية، من مختلف قارات العالم.

ويضم الحدث 11 قطاعاً مُتنوّعاً، هي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية، الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.

وأطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عبر موقعه الإلكتروني، العديد من الخدمات الرقمية التفاعلية والمزايا الترويجية للشركات العارضة من مختلف دول العالم، وذلك بهدف ضمان سهولة وسلاسة الإجراءات للمئات من العارضين الذين يواصل المعرض استقطابهم بكثافة.

ويُقام الحدث للمرّة الثالثة في تاريخه على مدى 7 أيّام، وذلك تلبية لرغبة كلّ من الزوار والعارضين، حيث أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث. وأكدت اللجنة العليا المُنظّمة أنّ ثقة العارضين والزوار تُمثّل الأساس في نمو واستمرارية النجاح لهذا الحدث الدولي المُهم. كما وأجمع العارضون والرعاة والداعمون على أهمية وجودهم في الحدث الذي أتاح تحقيق مبيعات قياسية مباشرة وتبادل الخبرات ومُقابلة الشركاء والعملاء وعقد الصفقات والعلاقات التجارية القوية.

وتوجّه معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العُليا المُنظّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، للدعم الكبير الذي يُقدّمه أصحاب السمو الشيوخ للمعرض، وللجهود المحلية كافة التي تُسهم في حماية التراث الإماراتي والإنساني.

وأعرب معاليه عن سعادته بما يُحققه المعرض من نجاحات متعددة، وما يشهده من برامج حافلة بالفعاليات والعروض والندوات التي نجحت في استقطاب جمهور عريض. وأكد أنّ الدورة القادمة ستشهد العديد من المنتجات والابتكارات والفعاليات الجديدة التي تُلبّي طموحات العارضين والزوار المهتمين بقطاعات أكبر معرض للصيد والفروسية، والحفاظ على التراث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

«استدامة وتراث بروح متجددة»

تُقام الدورة القادمة من المعرض تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة» بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

يُذكر أنّه شارك في الدورة الأخيرة، وعلى مساحة تجاوزت 60 ألف متر مربع، ما يزيد على 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة، قدّمت لنحو 150 ألف زائر أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات في الصقارة والصيد والفروسية، من مُعدّات الصيد والتخييم، وإكسسواراتها، وأدوات وطرق الصقارة والصيد التقليدية والحديثة، بالإضافة إلى أفضل وجهات الصيد في العالم.

وقد رحّب المعرض في دورته الأخيرة بـ 127 مُتحدّثاً شاركوا في تقديم تقنياتهم ومهاراتهم وعرض رؤاهم وخبراتهم المهنية عبر 134 ورشة عمل مُتخصصة شكّلت مصدراً للمعرفة والوعي، وسُبل تحقيق نجاح الأعمال وتطويرها، وتوزّعت على أربع منصّات تعليمية هي الاستدامة، مغامرات الهواء الطلق، الفنون والحرف اليدوية، والتواصل مع الطبيعة.

كما أقيمت أكثر من 100 فعالية من العروض الحيّة للطيور الجارحة والسلوقي والكلاب البوليسية، والاستعراضات التراثية والرياضية الشيّقة التي عزّزت من جاذبية المعرض، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية ومُسابقات فنية وثقافية وعلمية مبتكرة نجحت في استقطاب مئات المُتنافسين.

وجاءت المزادات الفريدة من نوعها للإبل والصقور لتزيد من روعة الحدث، ولتُشكّل فرصة ثمينة للتعرّف عن قُرب على بعضٍ من أهم ركائز التراث الإماراتي والعربي والتقاليد الأصيلة.