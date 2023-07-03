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تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومصدر

نيكولاي ملادينوف يتوسط محمد الظاهري ولمياء فوار عقب التوقيع (من المصدر)
4 يوليو 2023 01:25

أبوظبي(الاتحاد)

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أبرمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتهما والتعاون في مبادرات مختلفة من خلال منصة مصدر «شباب من أجل الاستدامة» (Y4S)، بما في ذلك المشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل للعلماء والباحثين والطلبة.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسهيل التبادل المعرفي، والأوراق البحثية والدراسات ضمن مجالات تخصّص المؤسستين. ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال حفل أقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور مجموعة من كبار مسؤولي الجانبين.
وتُحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في عددٍ من المجالات، لا سيما النظر في برامج التدريب المشتركة، وتنسيق جهود الاتصال، وإطلاق مشاريع وفعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات التنظيمية.
وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية: «تجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية حرص أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على تعزيز التعاون كقوةٍ دافعة للتقدم، وإيمانها بأهمية تضافُر الجهود محلياً ودولياً في تمكين جيلٍ جديد من الدبلوماسيين الطموحين. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا المشترك تجاه التميّز، وتُبرز الآفاق الكبيرة التي يُتيحها التعاون مع المؤسسات الإماراتية المرموقة».
وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: «بينما نقوم بإجراء المشاريع البحثية المشتركة وإرساء بيئة مواتية للحوار وتبادل المعرفة، ستعمل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع «مصدر» على تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.  
تعاون
قالت الدكتورة لمياء فواز:«سنقوم من خلال هذا التعاون بتصميم وتنظيم سلسلة من ورش المحاكاة الخاصة بمفاوضات المناخ للشباب، وتزويد أكثر من 200 من الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع بعض أصعب التحديات المُلحة في عصرنا. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من هذا التبادل القوي للأفكار والرؤى، سنتمكن من بناء أسس متينة للمشاركة الهادفة لتعزيز الجهود المبذولة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات».

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
مصدر
طاقة المستقبل
الاستدامة
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