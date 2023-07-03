«تريندز» يصدر نشرة معرفية حول تغيُّر وحوكمة المناخ

أبوظبي(الاتحاد)

في إطار مواكبة مركز تريندز للبحوث والاستشارات لمؤتمر الأطراف «كوب28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، خصص المركز نشرة متابعة الإنتاج المعرفي في العالم لهذا الشهر لأهم الكتب العالمية في مجال تغير وحوكمة المناخ.

وتناولت النشرة، التي تشكل جسراً معرفيّاً يقرأ ويحلل أبرز ما تنتجه الأكاديميا العالمية، عدداً من الكتب الحديثة في مجال المناخ، بهدف تعزيز الوعي لدى الرأي العام وتقديم جرعة معرفية مكثفة ومعمقة للباحثين والمهتمين بهذا الشأن، من خلال تسليط الضوء على تلك الدراسات.

وتضمنت النشرة في الجزء الثاني، الذي يمثّل امتداداً للجزء الأول، 13 كتاباً حديثاً حول القضايا المناخية، من مدارس ولغات عدة تتمحور حول العمل المناخي والآثار المترتبة عليه.

وتحمل هذه الكتب عناوين مناخية عدة، أبرزها: التمويل الأخضر، والتحكم في تغير المناخ، ووقف تغير المناخ، وابتكار الأنظمة الاجتماعية والتقنية، والسلوك البشري، ودور المنازل الثانية في تغير المناخ، إضافة إلى قراءة الجوانب العلمية والبيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتغير المناخ، والعوامل العلمية التي تدفع تغير المناخ، والليبرالية وتحدي تغير المناخ، وتغير المناخ والصراع في المحيط الهادي: التحديات والاستجابات، والعدالة المناخية في عالم الأغلبية، والبنية التحتية للرعاية الصحية والمرونة وتغير المناخ: الاستعداد لأحداث المناخ المتطرفة، والتغير المناخي والبيئي في الأميركيتين: مقاربة من الأيكولوجيا التاريخية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المركز يسعى إلى أن يكون من أوائل من يقرأ ويحلل ويصنف أهم ما يجد من دراسات في الأكاديميا العالمية حول قضايا المناخ في إطار مواكبته لمؤتمر كوب28، والإسهام في تسليط الضوء على قضايا التغير المناخي، وتقديم جرعات علمية مدروسة تساعد في إيجاد حلول وتقدم رؤى علمية.

العمل الدولي

أوضح الدكتور العلي أهمية العمل الدولي الجماعي لمواجهة التغير المناخي بصفته قضية عالمية تحتاج إلى تضافر الجهود كافة لمواجهتها والتصدي لها، وقال: إن «تريندز» وضع ملف العمل المناخي على قمة أولوياته ونشاطاته البحثية والمعرفية، وإنه يعمل بكل طاقته من أجل تعزيز المعرفة الخضراء، ودعم جهود العمل المناخي، إضافة إلى تعزيز دور الشباب.

وأشار إلى أن «تريندز» رفع شعار «المعرفة الخضراء» طوال هذا العام، وعيَّن مسؤولاً ومتحدثاً خاصاً بـ«كوب28»، إدراكاً لأهمية الحدث الدولي الكبير، وانسجاماً مع سعيه لتعزيز دوره بوصفه حلقة وصل معرفية وأكاديمية بين فئات عريضة من المهتمين والمتخصصين في مختلف المجالات ذات العلاقة.

