204 مواطنين يتسلمون مفاتيح مساكنهم في مشروع سويحان

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، بتسليم 204 مواطنين ومواطنات مفاتيح بيوتهم الجديدة في مشروع الفلاح السكني الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان. ويأتي توزيع مفاتيح المنازل بعد أن دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يونيو الماضي المشروع، واطلع على مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية، إضافة إلى مكونات نموذج الفلل التي شيدت وفق أرقى المعايير وأحدث المواصفات، لتلبية احتياجات الأُسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة، فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.

شكر وعرفان

توافد مواطنون مستفيدون من منحة السكن منذ الصباح الباكر إلى مجلس سويحان، تملؤهم الفرحة الغامرة بالحصول على مسكن العمر، حيث قامت هيئة أبوظبي للإسكان وبلدية مدينة العين بإعداد كافة المستلزمات التي من شأنها تحقيق راحة المواطنين وإتمام إجراءات التسليم بكل سهولة وبساطة وسرعة، وسط أجواء يعمها الفرح والبهجة بهذه المكرمة الغالية. وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة، لسعيها الدؤوب لتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لأبنائها.

وقال سعيد سيف معضد المشغوني: «إن القيادة الرشيدة تضع دائماً ضمن أهم أولوياتها توفير الحياة الكريمة للمواطن والاستقرار الأسري، ودائمة السعي لتغطية كافة احتياجات المواطنين من المسكن والصحة والتعليم».

وأضاف أن ما تشهده مدينة سويحان وكافة المدن التابعة لإمارة أبوظبي، من نهضة واهتمام يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على توفير مساكن المواطنين ضمن مواصفات عالية، وتتوافر فيها المعايير العالمية.

وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة لتذليلها كافة المصاعب على المواطنين، كما أشاد بالجهود المبذولة أمس لتسليم المواطنين مفاتيح منازلهم ضمن إجراءات مبسطة وميسرة.

من جانبه، أكد سعد سالم القمزي، أن هذه المكرمة تضاف إلى المكرمات الجليلة التي تصب في مصلحة المواطن الإماراتي، وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته، لافتاً إلى أنه يشعر بسعادة غامرة لحصوله على مسكن رائع في منطقة سويحان، وسيسارع لإنهاء إجراءات تسلم المنزل للاستقرار فيه.

وأشار سيف عتيق الهاجري، مستفيد من منازل مشروع سويحان، إلى أن هذه المنحة كنا ننتظرها منذ فترة، والفرحة شملت أغلب سكان منطقة سويحان، مشبهاً حالة أهالي سويحان بمن لديه «عرس»، سيما أن الفرح ساد الجميع.

وقال الهاجري: «نحن شباب الإمارات سنعمل بكل جد للحفاظ على مكتسبات مسيرتنا الحضارية التي بلغت عنان السماء، وستكون أرواحنا فداء لهذه الأرض الطيبة».

من جانبها، قالت خديجة حميد الريسي: «أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على كل ما قدموه لنا من دعم واستقرار وأمان، وأنا جداً سعيدة بالمكرمة التي كنت أنتظرها، وجاءت لتدخل البهجة والفرح لنفسي ولأبنائي وعائلتي، لا سيما وأنني كنت أسكن بالإيجار وجاءت الفرحة لتحقق الاستقرار لي ولعائلتي». وأضافت: «أدعو بالرحمة للشيخ زايد والشيخ خليفة اللذين علَّمَانا معني الحب والعطاء لهذا البلد».

وقالت: «شكراً لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على عطائه اللامحدود، وشكراً للشيخ خالد بن محمد بن زايد، وسنكون عند حسن ظن شيوخنا فينا، حفظهم الله ورعاهم».

إجراءات مسهلة

أوضح خالد الرميثي، رئيس قسم المساكن بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان، أن «الهيئة» بالتعاون مع بلدية مدينة العين، أعدت كافة المستلزمات، التي من شأنها تحقيق راحة المواطنين، وإتمام إجراءات التسليم بكل سهولة وبساطة وسرعة. وأكد أن توجيهات القيادة تعبر عن مكانة المواطنين لديها، وتترجم احتياجاتهم السكنية والمتطلبات المعيشية.

مشروع متكامل

ويضم مشروع سويحان السكني الذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.

وتتألف كل فيلا سكنية في المشروع من مجلسين، وصالات للطعام والمعيشة، وخمس غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية. ويُعد المشروع السكني الأول الذي نفذ وفق دليل المجتمعات السكنية المتكاملة لهيئة أبوظبي للإسكان. ويضم دليل المجتمعات السكنية المتكاملة مجموعة شاملة من المبادئ الإرشادية والمعايير الخاصة للمساحات الداخلية للوحدات السكنية؛ بهدف تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية. وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان حرصها على تطوير المشاريع السكنية التي تُلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتتوافر فيها جميع مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة من المرافق العامة والبنية التحتية.

ويشار إلى أن «الهيئة» تتولى مهمة تطوير العديد من البرامج الإسكانية للمواطنين وتنفيذها لتلبي متطلبات الأسر الإماراتية، حيث أشرفت منذ إنشائها على تسليم أكثر من 38 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 11 ألف مسكن جاهز، وصرف ما يتجاوز 45 ألف قرض سكني، وتقديم أكثر من 3700 إعفاء من سداد القروض السكنية، فيما وصلت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية إلى أكثر من 131 مليار درهم.