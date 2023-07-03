مؤسسة «الإمارات الصحية»: توفير خدمات طب الجينوم في 50 منشأة طبية اتحادية

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، توفير خدمات طب الجينوم في 50 منشأة طبية موزعة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أنه بلغ عدد العينات التي تم جمعها ضمن برنامج الجينوم ما يزيد على 27 ألف شخص خلال 2022.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بالتوسع في خدمات الصحة النفسية، حيث أصبح يتوفر هذا النوع من الخدمات في 51 منشأة صحية تتبع المؤسسة، لافتة إلى أنه بلغت نسبة دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية نحو 60%.

وذكرت أنه تم التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية في المستشفيات، حيث تم توفيرها في 53% من مستشفيات المؤسسة، مشيرة إلى تعزيز خدمات مستشفى الأمل الذي يُعد أكبر منشأة للرعاية النفسية في الدولة، ويقدم خدماته من خلال شراكة مع إحدى الجهات الرائدة عالمياً، ويوفر خدمات الصحة النفسية عبر تقنيات الميتافيرس والتطبيب عن بُعد.

وأكدت المؤسسة حرصها على تعزيز جودة حياة المجتمع عبر تعزيز وتطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية، والعمل على عدة مجالات، بما يتواءم مع توجيهات القيادة العليا والرؤية المستقبلية للدولة.

المشاريع التحولية

وأشارت إلى إطلاق 3 مشاريع تحولية بلغ مستوى الإنجاز فيها ما يزيد على 95%، وتضمنت مشروع الصحة النفسية المجتمعية، ومشروع الرعاية الافتراضية بتقنية الميتافيرس، ومشروع النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات.

وذكرت المؤسسة أنها عملت على تطوير خدمات الصحة العامة، وحققت في هذا الجانب نتائج متميزة في توفير خدمات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة، وجاءت ضمن أفضل 10 خدمات على مستوى الحكومة الاتحادية لعام 2022، مشيرة إلى استمرار التوسع بمراكز الفحص الخاصة باللياقة الطبية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأفادت أنه استفاد من خدمات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة ما يزيد على مليون شخص خلال 2022، فيما تم إنجاز نحو 98% من معاملات الخدمة خلال أقل من 48 ساعة.

كما استفاد من خدمات تطعيم المسافرين ما يزيد على 10 آلاف شخص، واستفاد ما يزيد على 22300 طفل من برنامج التطعيمات للسنة الأولى بنسبة تغطية بلغت 97%.

ورداً على سؤال حول الخدمات الصحية المساندة، أفادت المؤسسة، أنها ركزت على تطوير خدمات التصوير الإشعاعي والوقاية من الإشعاع، وتطوير أجهزة الأشعة وأتمتة أجهزة الأشعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير أجهزة الموجات الصوتية (25 جهازاً) في منشآت المؤسسة. وأشارت إلى تطوير الخدمات والعمليات في مجال المختبرات وبنك الدم، وقد بلغ إجمالي عدد وحدات الدم التي تم التبرع بها نحو 36 ألف وحدة دموية، بارتفاع يبلغ نحو 4.8% مقارنة بعام 2021. وأعلنت عن تحديث برامج وخدمات الصيدلة على مستوى المؤسسة عبر استخدام تقنيات متطورة، والتوسع في تطبيق تقنيات الصيدلية الروبوتية لتصل إلى 5 مستشفيات مقارنة بمستشفيين اثنين في عام 2021، وبلغ إجمالي عدد الأدوية التي تم صرفها من خلال الصيدلية الروبوتية منذ إطلاقها نحو 37 مليون دواء.

وحسب إحصائيات المؤسسة، بلغ بشكل عام عدد الوصفات الدوائية نحو 7.1 مليون وصفة بارتفاع بمقدار 16.7% عن عام 2021، فيما بلغ عدد الأدوية التي تم توصيلها من خلال (دواءك لبيتك) نحو 49 ألفاً.

وحول مبادرات صحة الفم، أجابت المؤسسة:«عملنا على تطوير خدماتنا في مجال صحة الفم والأسنان، سواء من خلال التوسع بالخدمات الوقائية، أو عبر تبني أحدث التقنيات العلاجية، وشمل ذلك استخدام جهاز المايكروسكوب في علاج العصب لعلاج الحالات المعقدة». وأضافت:«كما شمل ذلك الاستعانة بالتقنية الرقمية في مجال التركيبات السنية، استخدام جهاز الليزر في بعض الجراحات اللثوية، وتطبيق برنامج الفلورايد على جميع المدارس الحكومية في الدولة، وقد بلغ عدد المستفيدين من عيادات الفم والأسنان خلال 2022 ما يزيد على 103 آلاف شخص».

الاعتماد العالمي

وأشارت إلى الاستمرار في الحصول على الاعتماد العالمي للمنشآت التابعة لها، وبلغت نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد نحو 73% عام 2022 مقارنة بـ 66% عام 2021، وتم اعتماد 100% من المستشفيات.

وتطرقت المؤسسة، إلى التعاون مع عدة جهات شملت على سبيل المثال مستشفى الأطفال بولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية، ومركز «جروبو سان دونوتو» الطبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وبلغ عدد الأطباء الزائرين خلال 2022 ما يزيد على 240 طبيباً، استفاد منهم ما يزيد على 4700 مريض، ونفذوا ما يزيد على 1000 عملية جراحية.

تقنيات متطورة

أكدت المؤسسة تبني وابتكار وتطبيق تقنيات متطورة في تقديم الخدمات الطبية والإكلينيكية، شملت التوسع في استخدامات الجراحات الروبوتية لتتضمن الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة - المسالك البولية، جراحات السمنة، جراحة القلب.

وتطرقت إلى الانتهاء من مشروع التعرفة الصوتية للتوثيق الطبي والذي تم تطبيقه في 100% من المستشفيات، وبلغت نسبة الاستخدام نحو 95% للنظام، كما استخدمت العديد من التقنيات العلاجية التخصصية، بما يشمل تقنيات علاج الحروق والطباعة الحيوية الرباعية الأبعاد، وتقنية العلاج بالأكسجين وغيرها. ولفتت إلى التوسع في مراكز الامتياز المتخصصة، والتي بلغ عددها 8 مراكز تغطي 4 تخصصات طبية، بالإضافة إلى إطلاق مركز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في مستشفى القاسمي. وقالت:«تمكنت المؤسسة من تطوير البنية التحتية في 4 من أقسام الطوارئ بمستشفى الكويت بالشارقة، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى صقر، ومستشفى عبيد الله، وقد بلغ عدد الجراحات المنفذة عام 2022 نحو 13689 بارتفاع قدره نحو 34% مقارنة بعام 2021».