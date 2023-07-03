تعاون بين «الفجيرة للبيئة» و«جيوسايكل»

الفجيرة (وام)

وقعت هيئة الفجيرة للبيئة وشركة «جيوسايكل ويست ريسايكلنغ» المتخصصة في معالجة النفايات اتفاقية تعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات بمصانع الأسمنت تزامناً مع عام الاستدامة وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويتعاون الجانبان في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات بمختلف أنواعها لتشمل النفايات الصلبة والصناعية والكيميائية والنفايات الصناعية الخطرة، بهدف التخلص الآمن منها من خلال استخدامها كمواد خام بديلة ووقود خام بديل لدى مصانع الأسمنت في إمارة الفجيرة واستخدام النفايات المعاد تدويرها كمصدر حراري بديل للوقود والذي يسهم في خفض معدل الانبعاثات الكربونية.

تأتي الاتفاقية في إطار حرص هيئة الفجيرة للبيئة على تنظيم وتفعيل دور الشركاء الاستراتيجيين وتبني المبادرات الخضراء الناجحة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في اتفاقية باريس للمناخ العالمية، حيث تعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق سياسات وتشريعات بيئية وخلق مبادرات تحافظ على التوازن البيئي المستدام.

وأكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، حرص الهيئة على استشراف الفرص المستقبلية في دعم وتبني هذا النوع من المشاريع البيئية المبتكرة في مختلف المجالات لا سيما المشاريع الخضراء، حيث تعد إمارة الفجيرة بيئة خصبة للمستثمرين نظراً لموقعها الفريد على خريطة الإمارات الاستثمارية والجغرافية أيضاً.