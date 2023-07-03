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تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى «إن إم سي» بأبوظبي

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
4 يوليو 2023 01:25

الشارقة (وام)

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وقعت جامعة الشارقة ومستشفى «إن إم سي رويال» بأبوظبي مذكرة تفاهم بهدف النهوض بالتعليم الطبي وتوسيع مجالات البحث الطبي والعلمي، وتقديم برامج تدريب سريرية إكلينيكية لطلبة كلية الطب في الجامعة.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، وفرانك جابرييل ديليسي، نائب رئيس العمليات الأول بالمستشفى. وتنص بنود المذكرة على أن ترشح الجامعة عدداً من الطلبة المؤهلين والملتزمين بالأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالمستشفى لفترة تدريب داخل المستشفى مع التزام الطلبة بحماية خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم أثناء الأنشطة التدريبية. وقال الدكتور قتيبة حميد إن جامعة الشارقة تعمل طبقاً لخطة استراتيجية خمسية ومن أهم محاورها التعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة بهدف إثراء العملية التعليمية وتهيئة الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب العملي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمرحلة ما بعد التخرج ودخول سوق العمل. من جانبه قال ديفيد هادلي المدير التنفيذي لمجموعة إن إم سي إن الشراكة مع جامعة الشارقة تتيح أن نسخر الموارد المشتركة لتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية وإثراء التجارب التعليمية.

الشارقة
جامعة الشارقة
أبوظبي
إن إم سي
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