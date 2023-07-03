«صحة أبوظبي» تُعلن عن مركزين للتميز في علاج السكتة الدماغية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي اختيار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، كمراكز للتميز في علاج السكتة الدماغية في أبوظبي.

ويأتي الاختيار نظراً لقدرتهما المتميزة على تقديم مستويات رعاية صحية استثنائية بجودة عالية المستوى للمصابين بالسكتة الدماغية، من خلال فريق متعدد التخصصات يضم مهنيين مرخصين ومتمرسين مدربين ذوي الخبرة في طب الأوعية الدموية الدماغية والأمراض العصبية وجميع التخصصات ذات الصلة.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وحسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «M42»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، تم تسليم دروع مركز التميز ضمن احتفالية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيسي.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي: «تواصل الدائرة تبنيها لنهج يضع المريض في جوهر كل ما تقوم به كجزء من التزامها بضمان تقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية، كما تحرص على تسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتعزيز الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ الصحية، بما في ذلك الاستجابة للسكتة الدماغية. ومن خلال مراكز التميز، نسعى لتحسين جودة الحياة لأفراد مجتمعنا وضمان صحتهم وسلامتهم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الصحية وأعلى المعايير العالمية. بعد الإعلان عن اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية كمركز للتميز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، تضيف دائرة الصحة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى قائمتها لمراكز التميز، والتي أرست معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية، وتقدم تجارب صحية استثنائية للمرضى في مختلف المجالات والتخصصات، الأمر الذي يزرع المنافسة الإيجابية في القطاع، ويسهم في تعزيز نتائج الرعاية الصحية في الإمارة وخارجها».

بدوره، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يعد اختيارنا كمركز تميز للسكتة الدماغية بمثابة دليل هام على التطور المحرز التي تشهده خدمات السكتة الدماغية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بما في ذلك الأشعة العصبية التداخلية. منذ أقل من عام، افتتحنا جناح الأشعة التداخلية الثنائي لتشخيص وعلاج السكتات الدماغية الإقفارية، وقد شهدنا بالفعل نتائج رائعة وخلال هذا الوقت، أجرينا العديد من حالات استئصال الخثرة الميكانيكي. يتيح نهجنا المتكامل في الرعاية متعددة التخصصات والمدعوم بالتعليم والبحث والابتكار لخبرائنا تقديم رعاية متعددة التخصصات فريدة وشاملة لمجموعة واسعة من الحالات العصبية الشائعة والمعقدة في الوقت المناسب».

كوادر

قال الدكتور ممتاز خان، رئيس الأطباء ورئيس الخدمات الطبية بالإنابة في كليفلاند كلينك أبوظبي: «نحن نعتز باختيار كليفلاند كلينك أبوظبي من قبل دائرة الصحة كمركز تميز في السكتة الدماغية في الإمارة، الأمر الذي يعد دليلاً واضحاً على خبرات فريقنا المتعدد التخصصات وبنيتنا التحتية عالمية المستوى، والجهود والخدمات السريرية والبحثية لبرنامج طب الأوعية العصبية ومركز علاج السكتة الدماغية. تقدم كوادرنا الصحية ذوو الكفاءة العالية والخبرات الواسعة، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لدينا، أفضل النتائج السريرية للسكتة الدماغية والأمراض العصبية الأخرى، الأمر الذي يلغي الحاجة للسفر للعلاج إلى الخارج للحصول على الرعاية المعقدة».