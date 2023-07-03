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الإمارات

«القاسمي للنساء والولادة» يستضيف امتحان زمالة الملكية البريطانية

صفية الخاجة
4 يوليو 2023 01:25

 دبي (الاتحاد)

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تمكن مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من تنظيم امتحانات زمالة الكلية الملكية البريطانية للأطفال في مقر المستشفى، بمشاركة نحو 24 طبيباً للتخصص في مجال طب الأطفال، حيث قام باختبارهم 12 طبيباً من الأطباء المختصين في الكلية الملكية بإنجلترا وخبراء طب أطفال آخرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشادت الدكتورة صفية سيف الخاجة، مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، بالجهود الحثيثة لطاقم العمل في هذا المجال، وعلى رأسهم الدكتورة أمل شريف، المنظم العام، المشرف على الإعداد والتنظيم لامتحانات الزمالة، مشيرة إلى أن المستشفى عزز من مكانته وحضوره الرائد على المستويين المحلي والعالمي.
كما أعربت الخاجة عن شكرها العميق لفريق قسم طب الأطفال على دورهم البارز وجهوهم المتميزة في الإعداد لهذه الامتحانات وتنفيذها، موضحةً أن عقد الامتحان بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال جاء تتويجاً لجهود مكثفة على مدار عام كامل من قبل فريق العمل.
ويتطلب تنفيذ مثل هذه الامتحانات خارج المملكة المتحدة مواصفات ومعايير خاصة ومقاييس عالمية، واجتياز المستشفيات المختارة للتقييم الخاص بالكلية الملكية.
وبموجب الامتحان، يحصل الأطباء الذين يجتازونه على درجة زمالة الكلية الملكية لطب الأطفال، والتي تعتبر بمثابة علامة مميزة لطاقم عمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مستوى الدولة في مجال تطوير مهارات المختصين من الأطباء في مجال طب الأطفال، ويجسد منظومة برامج التعليم الطبي المستمر والفني المتكامل الذي يهدف للنهوض بمستوى مهارات الكادر في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال والقطاع الطبي بشكل عام على مستوى المؤسسة.

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