الثلاثاء 4 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تطلق «صيِّف بأمان»

شرطة أبوظبي تطلق «صيِّف بأمان»
4 يوليو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الرابعة من حملة «صيِّف بأمان»، بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، وتستمر إلى 31 أغسطس 2023. وأوضحت أن فترة الصيف تعد من أكثر فترات العام التي تقع فيها مخاطر على الطريق، ويتعرض لها السائقون، وأبرزها انفجار الإطارات ووقوع حرائق المركبات، لافتة إلى أن الحملة ستركز في محاورها على توعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب.
كما تركز على تعزيز وتنمية الثقافة المرورية وتوعية المسافرين براً لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية في مركباتهم، وأهمية المشاركة المجتمعية، والتعاون في تعزيز الوقاية، ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم.
وتقدم الحملة رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق، ما يعرضهم لحوادث الاختناق، كما تحذر من مخاطر وقوع حالات الدهس، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنازلهم في حال السفر، لتجنب سرقة الأموال والمقتنيات أو وقوع الحرائق.
وتتعدد وسائل التوعية في الحملة، منها الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، والمجالس المجتمعية، والتواصل المباشر مع الجمهور، التوعية من خلال شاشات السينما، وغيرها.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
صيِّف بأمان
آخر الأخبار
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
الإمارات
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
اليوم 20:52
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
اليوم 20:42
سهيل المزروعي
الاقتصادي
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
اليوم 20:34
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
عربي ودولي
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
اليوم 20:02
«ألعاب القوى» يستعد للمشاركة في 7 بطولات
الرياضي
«ألعاب القوى» يستعد للمشاركة في 7 بطولات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©