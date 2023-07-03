شرطة أبوظبي تطلق «صيِّف بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الرابعة من حملة «صيِّف بأمان»، بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، وتستمر إلى 31 أغسطس 2023. وأوضحت أن فترة الصيف تعد من أكثر فترات العام التي تقع فيها مخاطر على الطريق، ويتعرض لها السائقون، وأبرزها انفجار الإطارات ووقوع حرائق المركبات، لافتة إلى أن الحملة ستركز في محاورها على توعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب.

كما تركز على تعزيز وتنمية الثقافة المرورية وتوعية المسافرين براً لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية في مركباتهم، وأهمية المشاركة المجتمعية، والتعاون في تعزيز الوقاية، ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم.

وتقدم الحملة رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق، ما يعرضهم لحوادث الاختناق، كما تحذر من مخاطر وقوع حالات الدهس، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنازلهم في حال السفر، لتجنب سرقة الأموال والمقتنيات أو وقوع الحرائق.

وتتعدد وسائل التوعية في الحملة، منها الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، والمجالس المجتمعية، والتواصل المباشر مع الجمهور، التوعية من خلال شاشات السينما، وغيرها.