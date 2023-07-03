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الإمارات

«الوطني للأرصاد» يشارك في عمومية الاتحاد الدولي للطبيعة

عبد الله المندوس
4 يوليو 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، مشاركته في الاجتماع الثامن والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض الذي سيعقد في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 11 إلى 20 يوليو 2023.
كما سيشارك المركز في المعرض المقام على هامش أعمال الجمعية العمومية في الفترة من 13 إلى 18 يوليو من خلال جناح خاص يستعرض عبره إنجازات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تطوير أبحاث الاستمطار ومستجدات المشاريع البحثية الحاصلة على منحته.
وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تأتي مشاركة المركز الوطني للأرصاد في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، تماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بتعزيز الشراكة الفاعلة مع أعضاء المجتمع العلمي العالمي لتطوير الأبحاث والتقنيات المرتبطة بالاستدامة المائية وعلوم الاستمطار. ومن خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، سيواصل المركز جهوده الرامية إلى تشجيع الابتكار، وتوسيع شبكات التعاون الدولي لمعالجة تحديات الأمن المائي الملحة على مستوى العالم».    

المركز الوطني للأرصاد
برلين
الإمارات
المانيا
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