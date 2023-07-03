15 ألف عامل يستفيدون من «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

شاركت مبادرة «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات ومجلس مديري مركز الشرطة، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، العمال فرحة عيد الأضحى من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات، استفاد منها 15 ألف عامل.

وأكد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، أن الفعاليات المتنوعة هدفت إلى إسعاد فئة العمال في إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار مبادرة الروح الإيجابية الساعية إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع عبر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية والثقافية، إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية التي تعود على المستفيدين بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية، وتعزز العلاقات المجتمعية.

وبدوره، أكد العقيد محمد عبد الله المري، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، أن الفعاليات المتنوعة خلال فترة إجازة العيد لفئة العمال شملت مناطق على مستوى إمارة دبي، منها مناطق القوز، وجبل علي، والمحيصنة، وتضمنت فقرات رياضية، ومسابقات ثقافية وتوعوية، ومحاضرات للتعريف بخدمات شرطة دبي المتنوعة التي تُمكن الأفراد الحصول على مختلف الخدمات بطريقة ذكية وبسهولة ويسر عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومركز الشرطة الذكي «SPS» وعبر 901.

ومن جانبها، بينت فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، وتأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به شرطة دبي، شاكرة جهود المساهمين كافة في إنجاح الفعاليات على مدار إجازة عيد الأضحى.

مبادرة

مبادرة الروح الإيجابية هي مبادرة مُستمرة تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي على مدار العام، بالتعاون الشركاء الاستراتيجيين والشركاء الداخليين في شرطة دبي، للمساهمة في توعية جميع فئات المجتمع بقيم التسامح والتعايش والحوار واحترام الآخرين، إلى جانب التعريف بالعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة.