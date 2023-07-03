انطلاق مبادرة «صيفكم ويانا» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية للسلامة المرورية، إطلاق مبادرة «صيفكم ويانا»، بالتعاون مع شركة «طلبات»، وتحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، حيث تتضمن المبادرة تنفيذ مناطق استراحة تعمل بالطاقة الشمسية لسائقي دراجات التوصيل والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بدعم من وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين، إضافةً إلى حافلات متنقلة ومكيّفة في المواقع الرئيسية لسائقي دراجات التوصيل في العاصمة. وتهدف المبادرة إلى تأمين محطات استراحة للسائقين خلال فصل الصيف. ويشكل إطلاق ثلاث استراحات ذكية تعمل بالطاقة المتجددة، إحدى الخطوات العديدة التي يتخذها القطاعان العام والخاص للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 هذا العام.

حيث تم بناء مناطق الاستراحة بوساطة شركة «سمارت انيرجي سلوشنيس» دعماً للصناعة المحلية، وتتولى مجموعة من المواهب المحلية تزيين الاستراحات الذكية بلوحات فنية، بما يعكس المشهد الفني للعاصمة وثقافتها وتراثها النابض بالحياة. وتعتمد هذه الاستراحات على الطاقة المتجددة بشكل ذاتي وعلى مدار الساعة، وهي مزودة ببطاريات قابلة للشحن، مما يلغي حاجتها إلى استهلاك الوقود، ويتيح خياراً صديقاً للبيئة ببصمة كربونية منخفضة. وتتيح هذه الاستراحات لسائقي التوصيل أماكن هادئة ومجهّزة بمقاعد ومكيفات هواء. كما تتوافر فيها موزعات مياه ومحطات شحن للهواتف المحمولة وهياكل خارجية توفر مساحة مظلّلة لوقوف الدراجات، إضافة إلى مضخة هواء لفحص مستوى الهواء في إطارات الدراجات. وأكد المهندس عبد الرحمن الشيزاوي، رئيس اللجنة الفنية للسلامة المرورية، أن تنفيذ مثل هذه المبادرات التي توفر بيئة عمل آمنة ومريحة لسائقي الدراجات العاملين في مجال التوصيل، ينعكس إيجاباً على تحسين السلامة المرورية لهذه الفئة من مستخدمي الطريق، ويجب على أفراد المجتمع التحلي بدرجة عالية من الصبر واللطف في التعامل مع سائقي التوصيل على الطرقات، ولا سيما في فصل الصيف. يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية لإرساء بيئة نقل آمنة ومستدامة في الإمارة، تضمن الأمان المجتمعي لسكانها وروادها، وترتقي بجودة الحياة فيها. من جهتها، قالت سوزان ستوليماير، نائب الرئيس لشؤون التواصل والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات لدى «طلبات»: «يسرّنا تعزيز تعاوننا المستمر مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية ومركز النقل المتكامل لنكون من رواد الشركات التي تعتمد الحلول المستدامة لضمان سلامة السائقين في أبوظبي» وجرى تم اعتماد منهجية هجينة تجمع الاستراحات الذكية الثابتة والحافلات المكيفة المتنقلة.