«أبوظبي التقني».. استقبال طلبات التسجيل في «نعم للعمل» حتى 17 يوليو

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، استمرار التسجيل في الدورة الثالثة والعشرين من برنامجه الوطني «نعم للعمل» صيف 2023، حتى17 يوليو الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للمركز: https://www.actvet.gov.ae/en/Initiatives/Pages/Yestowork.aspx والتي ينظمها المركز خلال الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان، بالإضافة إلى الفجيرة لأول مرة.

يستهدف البرنامج شباب وفتيات الإمارات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً، خلال الإجازات المدرسية، بما يعزز قدراتهم ومهاراتهم الأساسية التي من أهمها القيادة وريادة الأعمال في القطاع الخاص، وبما يمكنهم من النجاح والابتكار في مختلف المجالات وحيث يساهم التوسع الجغرافي للبرنامج في إتاحة الفرص التدريبية لمزيد من المواطنين ويساعدهم في بناء مسيرتهم المهنية انطلاقا من هذا القطاع الحيوي والهام.

مجالات مهمة

كما يعمل «أبوظبي التقني» على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل بجدارة، من خلال برامج أخرى، من بينها «نعم للعمل» الذي يتم تنفيذه وفق خطة مرنة ومتطورة، يتم من خلالها تمكين الشباب من العمل في مؤسسات متميزة في مجالات مهمة منها إدارة المخازن، وإسعاد العملاء، والبيع في قطاع التجزئة والإلكترونيات، والمواد الغذائية.

مؤهل معتمد

الجدير بالذكر أن الشباب الذين يكملون البرنامج بمراحله الأربع، يحصلون على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، بما يمنحهم الفرص الحقيقية للعمل بكفاءة في مشروعات القطاع الخاص، باعتباره جزءاً رئيسياً في الاقتصاد الوطني وتطوره الدائم.