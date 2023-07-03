نبذة عن محمد حسن السويدي.. وزير الاستثمار الجديد

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن استحداث وزارة للاستثمار في دولة الإمارات وتعيين معالي محمد حسن السويدي وزيراً لها.

يحظى السويدي بخبرة كبيرة ومسيرة مهنية تمتد على مدار أعوام في العديد من المؤسسات العاملة في الدولة.

يشغل منصب اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟ «أبوظبي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ» ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة «مصدر».

يتولى ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ «طﺎﻗﺔ»، وشركة NEXT50، و«ﺑﯿﻮر ھﯿﻠﺚ»، وﺷﺮﻛﺔ (ADC Acquisition Corporation (ADC.

كما يشغل ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻄﺎرات أﺑﻮظﺒﻲ، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ: أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، وﺻﻨﺪوق أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺷﺮﻛﺔ «ﻟﻮﻳﺲ درﻳﻔﻮس»، وﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ»، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻟﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ MiZa.

ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ «أبوظبي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ»، ﺣﻈﻲ السويدي ﺑﺨﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر»، ﺣﯿﺚ ﺷﻐﻞ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ، والبنية اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺰراﻋﺔ.

يحمل السويدي درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.