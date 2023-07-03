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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده
3 يوليو 2023 17:42

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أليكسندر لوكاشينكو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي رومان غولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا.

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المصدر: وام
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