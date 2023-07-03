الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

لرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. تكون حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

بحر عُمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.