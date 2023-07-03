شرطة دبي تتلقى 109 آلاف مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى

تلقت شرطة دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، 109 آلاف و5 مكالمات هاتفية، منها 104 آلاف و273 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و4768 مكالمة على مركز الاتصال 901.

وقال العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي أن مركز الاتصال استقبل 945 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و2495 رسالة من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وناشد العقيد محمد المهيري، الجمهور عدم الاتصال بالرقم 999 إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم.