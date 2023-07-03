جامعة أبوظبي ضمن أفضل 580 جامعة في العالم

حلت جامعة أبوظبي بالمرتبة 580 على مستوى العالم والسابعة على مستوى الدولة وفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" "كواكواريلي سيموندز" المتخصصة بتصنيف أفضل الجامعات حول العالم لعام 2024.

وبهذا التصنيف تقدمت جامعة أبوظبي أكثر من 100 مركز مقارنة مع العام الماضي، محققةً أعلى مرتبة منذ عام 2014 لتواصل تحقيق الإنجازات وترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة.

وأشار التصنيف إلى تسجيل جامعة أبوظبي تحسناً ملحوظاً في العديد من درجات الفئات بما في ذلك "السمعة الأكاديمية" و"سمعة صاحب العمل" و" الطلبة الدوليين "، كذلك احتفظت الجامعة مجدداً بتصنيفها العالمي ضمن أفضل 5 جامعات في فئة " أعضاء هيئة التدريس الدولية ".

وتجسيداً لإسهاماتها المتنامية في مجال الأبحاث على مستوى العالم، حققت جامعة أبوظبي في هذه الدورة تحسناً كبيراً بنسبة 57 في المائة في مؤشر الاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس، وزيادة بنسبة 75 في المائة في عدد الاقتباسات لكل ورقة بحثية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يسرنا أن نحقق هذا الإنجاز ضمن تصنيف "كيو اس" المرموق للجامعات العالمية لعام 2024، والذي يأتي تتويجاً لجهود جامعة أبوظبي الدائمة في الارتقاء بكل ما تقدمه للطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ونحن فخورون بنيل هذه المرتبة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد ومضاعفة الجهود لمواصلة تقديم تعليم نوعي وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية".

وأكد التزام جامعة أبوظبي بتوفير أحدث البرامج الأكاديمية المعتمدة دولياً للطلبة، مع تزويدهم بالمهارات والموارد المطلوبة من أجل التفوق في وظائفهم وأعمالهم المستقبلية ".

وانطلاقاً من حرصها على تعزيز تميزها الأكاديمي، تواصل جامعة أبوظبي طرح برامج وتخصصات تنافسية معتمدة، الأمر الذي أكسبها الاعتراف الدولي ببرامجها الدراسية، وبيئة التعلم المبتكرة والتعليم العالمي المستوى.

ومنذ تأسيسها في عام 2003، قدمت جامعة أبوظبي أجيالاً من الخريجين الذين أصبحوا رواداً ورجال أعمال ناجحين ومؤثرين في مختلف القطاعات والصناعات.

ويصدر تصنيف «كيو اس» للجامعات العالمية في منشور سنوي من قبل مؤسسة «كواكواريلي سيموندس» العالمية الرائدة في مجال البحث والتحليل وتزويد خدمات التعليم العالي.