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وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير

وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
3 يوليو 2023 12:58

فقدت الأسرة الإعلامية في دولة الإمارات، أحد الزملاء الروّاد الذين كانت لهم بصمة متميزة في مجال التوثيق لتاريخ وتراث دولة الإمارات، وهو المؤرخ والكاتب والمستشار الإعلامي الإماراتي، بيتر هيليير، الذي وافته المنية مساء يوم أمس الأحد بعد حياة حافلة بالإنجازات.

وشارك بيتر، المغفور له الأستاذ إبراهيم العابد، في مرحلة تأسيس وكالة أنباء الإمارات (وام) كما يعدّ مؤسس قسم اللغة الإنجليزية في الوكالة، وقد ألف العديد من الكتب حول مواضيع تخص البيئة والتراث الأثري الغني في دولة الإمارات، وعمل صحفيا ومؤرخا ومستشارا في مجال النفط.

وعُرف عن الفقيد شغفه الكبير بعلم الآثار، حيث كان الشريك المؤسس ومدير هيئة المسح الأثري لجزر أبوظبي التي تمكنت من اكتشاف عدد من أبرز المواقع الأثرية المهمة في دولة الإمارات، وشارك أيضا في مشروع لإجراء عملية تنقيب عن الآثار في جزيرة صير بني ياس في موقع أثري لدير يبلغ عمره 1400 سنة يعد أحد أقدم المكتشفات الأثرية المسيحية في المنطقة والذي حظي باهتمام وتقدير عال على المستوى العالمي.

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وقد تجلى تفاني بيتر وإخلاصه لهذه الأرض وأهلها من خلال التزامه بحماية البيئة والتاريخ في دولة الإمارات.

وتتقدم وكالة انباء الامارات (وام) بأحر التعازي لأسرة الفقيد الذي قَدِم إلى الدولة في عام 1975، واستقر فيها منذ ذلك الوقت، حيث عاصر إنجازات عدة، ورافق الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه.

 

المصدر: وام
الإعلام الإماراتي
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