شرطة أبوظبي تؤكد تبنيها مبادرات تحقق التنمية والاستدامة

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حرصها على تبني مبادرات وأنظمة متنوِّعة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات العملياتية، ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في أعمالها وأنشطتها كافة، التزاماً منها بتوجُّهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها البيئية 2030، وتماشياً مع أهداف إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "اليوم للغد".

وحصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على تصنيف اللؤلؤة لتطبيقها مجموعة من الممارسات الرائدة، ومنها اعتماد المساحات المفتوحة في التصاميم الداخلية لمبانيها ومنشآتها، واستخدام أنظمة الإضاءة الموفِّرة للطاقة، وتشييد المباني بطريقة تساعد على تقليل بصمتها الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة، كما َّنفذت أيضاً مشروع الطاقة الشمسية في مواقف السيارات، والذي يتضمَّن 189 موقفاً مزوداً بأسقف مغطاة بألواح شمسية لتوفير طاقة سعتها الإجمالية 419 كيلووات، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتُطبِّق شرطة أبوظبي أنظمة إدارة الأصول والمستودعات بناءً على المواصفات الدولية والداعمة للتحوُّل الرقمي في استدامة الأصول والممتلكات، ويشمل ذلك إعادة تدوير الأوراق المستخدمة، وإعادة استخدام أحبار الطابعات، إضافةً إلى تطبيق معايير نظام الإدارة المستدامة للمشتريات 20400، وتغيير أسس إعداد الموازنة من الرموز المحاسبية إلى مراكز التكلفة، وإنشاء سجل إلكتروني موحَّد ومتكامل لجميع الإيصالات المالية اللامركزية.

كما ركَّزت شرطة أبوظبي على رفع كفاءة وفاعلية صيانة سياراتها ومركباتها، وعلى الإدارة المثلى للمعدّات والأجهزة الكهربائية لإطالة عمرها الافتراضي، وخفض انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري من مركباتها، وتدوير مخلَّفاتها.

وأكدت شرطة أبوظبي كذلك التزامها باتباع ممارسات تدعم جهود تطبيق الدليل الإرشادي "حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة . دليل الجهات الحكومية في أبوظبي"، إذ اعتمدت سياسةً تهدف إلى الخلوِّ من المواد البلاستيكية والمواد المستخدَمة مرةً واحدةً بنسبة 100%، وتحقيق استرداد الزجاجات البلاستيكية المستخدَمة مرةً واحدةً بنسبة 50% بواسطة نظام مبني على المحفزات، وأن تكون 100% من أكياس التسوُّق البلاستيكية متعددة الاستخدامات، لتصبح القيادة العامة لشرطة أبوظبي خاليةً من المواد البلاستيكية والمواد المستخدمة لمرةً واحدةً حسب متطلبات الدليل ابتداءً من إبريل 2023.