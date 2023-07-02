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مراكز أبوظبي التجارية  امتياز في صناعة السعادة

مراكز أبوظبي التجارية  امتياز في صناعة السعادة
3 يوليو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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بامتياز.. نجحت مراكز التسوق و«المولات» ووجهات الترفيه المغطاة في أبوظبي في إدخال السعادة إلى قلوب الكبار والصغار، ورسم البسمة على وجوه زوارها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.. وأثبتت تلك المرافق قدرتها على «صناعة السعادة»، عبر فعاليات مبتكرة، وبرامج مستوحاة من روح المناسبة، ومستقاة من تراث الإمارات.
وأولت المراكز التجارية الأطفال اهتماماً خاصاً، واستقبلتهم بباقة منوعة من العروض الفنية والموسيقية والتراثية والرقصات الشعبية، ومجسمات للشخصيات الكرتونية المحببة لقلوب الصغار، بخلاف العديد من المسابقات والزوايا الفنية التي تضمنت ورشاً للرسم والتلوين والحناء والموسيقى.

أبوظبي
مراكز التسوق
عيد الأضحى
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