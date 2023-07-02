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«الوطني الاتحادي» يوجِّه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

خلال جلسة سابقة للمجلس الوطني الاتحادي (من المصدر)
3 يوليو 2023 01:01

أبوظبي(الاتحاد)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يوم بعد غد الأربعاء 5 يوليو 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها أربعة مشروعات قوانين اتحادية، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، وبشأن الصحة النفسية، وسيوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث سيوجه سعيد راشد العابدي، سؤالاً حول «تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها»، وسيوجه أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً حول «حقوق المعاقين»، وسيوجه محمد عيسى الكشف، سؤالاً حول «قروض الإسكان»، وسيوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً حول «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن»، وسيوجه حميد علي العبار، سؤالاً حول «استقطاع الراتب التقاعدي»، وسيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري».
وسيحاط المجلس الوطني الاتحادي علماً بالرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وتوصياته في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
صقر غباش
أبوظبي
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