عقود الموظفين الاتحاديين 3 سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، عن إمكانية قيام الجهات الاتحادية بتنفيذ جزء من المهام والعمليات المناطة بها من خلال الشركات التي يتم تعهيد بعض الخدمات الحكومية إليها، والتي يتم التعاقد معها وفق الإجراءات المقررة بهذا الشأن.

وأعلنت اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت الماضي الموافق الأول من شهر يوليو الجاري، أن مدة عقد التوظيف وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف المنصوص عليها، تكون بحد أقصى 3 سنوات قابلة للتجديد، بناءً على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة، وذلك وفق ما تُقرِرُه جهة العمل.

ولفتت اللائحة إلى أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، إخضاع الموظف المنقول من جهة خارجية (اتحادية أو محلية أو شبه حكومية أو من القطاع الخاص) لفترة الاختبار المشار إليها، وهي: 6 أشهر قابلة للتمديد إذا كان أداء الموظف متدنياً.

وأجازت اللائحة للسلطة المختصة بالتعيين، منح الموظف الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، ما نسبته 5% من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المعيّن عليها عن كل سنة خبرة، تضاف إلى بداية المربوط، شريطة ألا تتجاوز 50% من قيمة الراتب الأساسي، أو بداية مربوط الدرجة التالية أيهما أقل، على أن تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة، وتوافر المخصص المالي، وبما يتوافق مع الضوابط والآليات التي يُحددها نظام تقييم وتوصيف الوظائف.

وأشارت اللائحة إلى إصدار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دليلاً استرشادياً لقياس إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، بما يدعم الجهات في تعزيز وتحقيق أهدافها، وفق معايير وآليات وحلول رقمية داعمة لقياس الإنتاجية.

وتأتي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها، وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين والحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين فيها، وإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال، بما يضمن تلبية احتياجاتها، وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى.

وتُطبق أحكام هذا اللائحة على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الجهات الاتحادية وموظفيها التي يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء، على أن يُحدد قرار الاستثناء الأحكام والتزامات المترتبة على تلك الجهات، مع التزام هذه الجهات بتوفير البيانات الآنية للموارد البشرية العاملة لديها، متضمنة الأجور والرواتب، والإجراءات الخاصة كافة بالموارد البشرية فيها، من خلال الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الضوابط والتفاصيل كافة بحقوق وواجبات الموظفين وعمليات التوظيف والتقييم، وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.

وحددت اللائحة 4 أنواع من الترقيات، هي: الوظيفية، المالية، الاستثنائية، المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة، ولكل نوع منها ضوابط وأحكامه ومعاييره.

ومنحت اللائحة، الموظف الحق في أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية بأية شكوى تتعلق ببيئة العمل، وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى التي تُقدم إليها ودراستها ورفع التوصيات والحلول المقترحة بشأنها إلى الإدارة العليا في جهة العمل، ومتابعتها إلى أن يتم حلها، وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب أو المكافآت.

وتحتوي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية، على قواعد عامة ومجردة، كما تحتوي على قواعد وأحكام تفصيلية وإجرائية لتسهيل نفاذ القانون ولا يمكن النص عليها في القانون، وأحكامها ونصوصها لا تعدل أو تعطل أو تضاف إلى نصوص القانون.

وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية، أنه يتعين على جميع موظفي الجهات الاتحادية، الالتزام بالاطلاع على وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية، ولائحة استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي، وأي أدلة أو لوائح تصدر لاحقاً، واجتياز التدريب الخاص بها وفق إجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأنظمتها الرقمية.

وينبغي على إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية أن تعمل على توفير وسيلة للموظف الذي لا يستطيع التدريب، بحيث تُمكنه بأية وسيلة من فهمها والتوقيع على الالتزام بها، ويجب تعريف الموظفين بها.

وشددت على أن كل موظف يَتخلف عن الاطلاع والتدريب على الوثيقة، يُفرض عليه جزاء من قبل إدارة الموارد البشرية.

وعلى إدارات الموارد البشرية بالجهات الاتحادية إطلاع وتدريب الموظفين الجدد على وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية، ولائحة استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي، وأي أدلة أخرى تصدر لاحقاً بهذا الشأن.