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مستشفى مدينة زايد يعيد لمريض حركة ذراعه بعد جراحة حديثة

مستشفى مدينة زايد يعيد لمريض حركة ذراعه بعد جراحة حديثة
3 يوليو 2023 01:01

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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نجح الأطباء في مستشفى مدينة زايد التابع لمستشفيات الظفرة، في علاج مريض يبلغ من العمر 55 عاماً من تمزق كامل في الجزء الأمامي من وتر العضلة فوق الشوكية في المرفق العضدي. وأجرى الفريق عملية إعادة إصلاح الوتر بالمنظار، والتي سيتمكن بعدها المريض من تحريك ذراعه بكل راحة.
 وأشار الدكتور باسل مسعود- استشاري جراحة العظام في مستشفيات الظفرة، إلى أن المريض زار عيادة العظام في مستشفى مدينة زايد كونه يشكو آلاماً في الكتف اليسرى مع صعوبة في الحركة. وأظهرت الفحوص السريرية وجود ألم متوسط في الكتف اليسرى، وعدم القدرة على رفع الذراع اليسرى. وبيّن التصوير بالرنين المغناطيسي بعد ذلك تمزقاً كاملاً في الجزء الأمامي من وتر العضلة فوق الشوكية في المرفق العضدي. وفي حالة المريض، قام الفريق الطبي بتنفيذ إجراء جراحي في الكتف اليسرى عن طريق المنظار لإصلاح الكفة المدورة. وخلال هذا الإجراء، يُدخل الجراح كاميرا صغيرة، تسمى منظار المفصل، في مفصل الكتف، وذلك لعرض الصور على الشاشة ليستخدمها الجراح لتوجيه الأدوات الجراحية الصغيرة.
أثناء العملية، تأكد وجود تمزق كامل للجزء الأمامي من الوتر، فتم إصلاحه بالمنظار بنجاح، ومن دون أي مضاعفات وتحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي تمكن المريض من تحريك ذراعه مبكراً بعد العملية، وقد خرج من المستشفى في اليوم التالي.
وتر العضلة
يصيب هذا التمزق وتر العضلة فوق الشوكية الواقعة في الجزء الخلفي من الكتف. وهو أحد أكثر الأوتار التي تتعرض للضرر بشكل متكرر. وتشمل الأعراض الألم عند رفع الذراع وخفضها، والألم عند الاستلقاء على الكتف المصابة، إلى جانب التيبّس أو الحريق في الكتف، والحركة المحدودة، مما يصعّب رفع الذراع فوق الكتف.

مستشفى مدينة زايد
مستشفيات الظفرة
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