الإثنين 3 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تحفيز الطلاب على الاهتمام بتاريخ الإمارات العريق

عبدالله ماجد مع الفائزين وفي الصورة عائشة بالخير (من المصدر)
3 يوليو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
البابا فرنسيس لـ«الاتحاد»: قيادة الإمارات مهتمّة ببناء المستقبل وسلام العالم

كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، الطلبة الفائزين بجائزة المؤرخ الشاب في نسختها الثالثة عشرة التي نُظمت تحت شعار عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة «اليوم للغد». 
افتتح حفل التكريم الذي جرى بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي، المدير العام، بكلمة أكد فيها أن الجائزة استطاعت على مدار الأعوام السابقة أن تعزز البحث العلمي في الأوساط الطلابية، وأن تحفزهم على الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق، وتحثهم على تنمية مهاراتهم في البحث والنقد والتحليل، مشيراً إلى أن كل دورة من دورات «المؤرخ الشاب» -التي يرعاها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم- تحمل الجديد الذي ينسجم مع القيم الوطنية والمفاهيم التي تسلط قيادتنا الرشيدة الضوء عليها. 
وأكد أيضاً أن «الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة» أثرت هذه النسخة من جائزة المؤرخ الشاب التي تجد إقبالاً في كل عام أكثر من العام الذي سبقه، وهذا ما جعلها تستقطب الطلبة من الصف الخامس حتى الصف الثامن وتكلفهم بإعداد التقارير.
وقالت الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، نائب رئيس اللجنة المنظمة، إن جائزة المؤرخ الشاب هدفت إلى تعزيز الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية الوعي التاريخي، وحثّهم على حفظ تاريخ دولة الإمارات وحماية تراثها التليد، وتأصيل قيمة التسامح وحوار الحضارات كركائز أساسية تسير على نهج الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى الـ50 عاماً المقبلة.
 وكرم عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الفائزين.
هذا وقد حصدت المركز الأول عن فئة التاريخ الاقتصادي مدرسة زينب للتعليم الأساسي والثانوي في رأس الخيمة عن بحث (الإمارات والاستدامة)، وحصلت على المركز الثاني مدرسة المعارف الثانوية للبنين في دبي عن بحث (العملة والاستدامة).
وعن فئة التاريخ الاجتماعي، حصدت المركز الأول مدارس الإمارات الوطنية للبنين في رأس الخيمة عن بحث (مشروع الهوية الوطنية.. هذا ما كان يحبه زايد)، وجاءت في المركز الثاني البحوث التالية: (المناطق الأثرية في إمارة أبوظبي)، و(الإنسانية الإماراتية قلب العالم)، و(بصمات خالدة لأم الإمارات)، وفي المركز الثالث حلت البحوث التالية: (دلما بعيون زايد)، و(مئوية الإمارات الـ50 عاماً المقبلة وتصور 2071م)، و(اختر طريقك.. مستقبلك بين يديك). 
وعن فئة التاريخ الاجتماعي، فاز بحث (قصر الحصن.. صرح شاهد على بناء أمة)، وعن فئة دراسات إماراتية فازت البحوث التالية بالمركز الثاني: (الأرشيف والمكتبة الوطنية.. ذاكرة وطن)، و(مبادرات الإمارات في الكوارث والأزمات.. وشهدت رمالها)، و(ملح وسنابل.. معركة اللا مستحيل).
وعن فئة التاريخ الشفاهي فاز بالمركز الثاني بحث (البحار عالم مليء بالأسرار). 
وأما بالنسبة للتقارير الثلاثة الفائزة، فقد حلت بالمركز الثالث، وحملت العناوين التالية: (المرأة الإماراتية)، و(فرسان التطوع)، و(المدينة المثالية أبوظبي).

الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
جائزة المؤرخ الشاب
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
الإمارات
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
اليوم 12:58
السيتي يستعد لضم جفارديول
الرياضي
السيتي يستعد لضم جفارديول
اليوم 12:45
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
الرياضي
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©