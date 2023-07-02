تطوير تقاطع «جرن السبخة» مع شارع الشيخ محمد بن زايد

دبي (الاتحاد)

أرست «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، عقد مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، بطول 3000 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 17600 مركبة في الساعة، بتكلفة 374 مليون درهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة: «يأتي المشروع ضمن خطة تطوير محور شارع جرن السبخة، أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل»، مؤكداً أن المشروع سيسهم عند افتتاحه في اختصار المسافة، وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع جرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص والشارقة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة مع خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يميناً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى 7 دقائق، بنسبة 70%.

وأضاف أن المشروع يشمل تنفيذ أربعة جسور، الأول عند تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الأصايل، بطول 960 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

خطة شاملة

يأتي تنفيذ مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية والطرق الشريانية باتجاه (الشرق والغرب)، مثل محوري شارع اليلايس وشارع إكسبو اللذين أنجزتهما الهيئة في السنوات الماضية، وتدعم تلك المحاور منظومة التنقل في إمارة دبي، وتخدم العديد من المشاريع التطويرية القائمة على جانبي الطرق، واستيعاب الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية.