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نشاط مكثف لسلطان النيادي خلال مهمته التاريخية في محطة الفضاء الدولية

نشاط مكثف لسلطان النيادي خلال مهمته التاريخية في محطة الفضاء الدولية
3 يوليو 2023 01:01

آمنة الكتبي (دبي) 

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يواصل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، مهمته التاريخية في محطة الفضاء الدولية، حيث يخضع في الأسابيع الأخيرة للعديد من التجارب العلمية المكثفة، بالإضافة إلى القيام بمهام الصيانة والأعمال البحثية التي ترسلها الجامعات الإماراتية، ومن المقرر أن يعود إلى كوكب الأرض نهاية أغسطس القادم.
وبحسب وكالة ناسا، ساعد سلطان النيادي رواد فضاء ناسا في مهمة تعبئة البضائع ثم عمل في مهام السباكة المدارية، كما حرص سلطان منذ بداية مهمته التاريخية، على التواصل مع الجمهور داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، عبر عدد من الاتصالات المرئية المباشرة من على متن محطة الفضاء الدولية، أو من خلال الاتصالات اللاسلكية مع طلاب المدارس من مختلف أنحاء الإمارات، ليقدم لمحة عن طبيعة الحياة في بيئة الجاذبية الصغرى، وأهم التجارب العلمية التي يقوم بها، إلى جانب إلهام أجيال المستقبل لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء، حيث من المقرر أن يجري حتى نهاية المهمة 13 مكالمة مباشرة و10 اتصالات لاسلكية من محطة الفضاء الدولية.
ونجح رائد الفضاء الإماراتي، وطاقم Crew-6، في مهمة إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية دراجون، التابعة لشركة «سبيس إكس»، بمحطة الفضاء الدولية، وذلك يوم 6 مايو الماضي، وكانت هذه العملية الثالثة لنقل المركبة دراجون من منفذ إلى آخر، حيث تم تكرار هذه المهمة في مناسبتين فقط، خلال مهمتي الطاقم Crew-1، والطاقم Crew-2.
إنتاج بلورات البروتينات
جهز رائد الفضاء الإماراتي معدات تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2، على متن محطة الفضاء الدولية، وتساعد هذه التجربة على تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصر مدة إنتاج أدوية جديدة، كما شارك النيادي في تفريغ 6200 رطل من التجارب العلمية الجديدة، وإمدادات الطاقم، وأجهزة المحطة التي قدمتها مركبة الشحن سبيس إكس دراجون، وعمل مع الطاقم على عدد من التجارب العلمية الأخرى، وستضمن التحقيق في آثار الجاذبية الصغرى على احتراق المواد من أجل تعزيز سلامة المركبات الفضائية، واختبار أداة جديدة لقياس المناعة في الفضاء، وإجراء بحث على أنسجة عضلة القلب المزروعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقييم وظائف القلب البشري في بيئة الجاذبية الصغرى.

محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
الإمارات
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