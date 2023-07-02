جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في مخرجات التوظيف

العين (الاتحاد)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً أكاديمياً جديداً يعكس المكانة الدولية للجامعة نتيجة مخرجاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية، حيث استطاعت الجامعة تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيف الدولي، فقد احتلت المرتبة الـ290 عالمياً، وذلك حسب تصنيف كيو إس للجامعات لعام 2024، ويأتي هذا التصنيف نتيجة جهود مشتركة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة والموظفين الذين شاركوا بمجهوداتهم العلمية والبحثية والأكاديمية في تحقيق التميز والريادة، حيث وفرت الجامعة البيئة المناسبة والممكنات البحثية والأدوات التعليمية التي ساهمت في تحقيق الإنجازات الأكاديمية النوعية، كما وصنفت الجامعة في المرتبة الـ96 في مخرجات التوظيف عالمياً، وذلك حسب ذات التصنيف لعام 2024 والذي يؤكد قوة المخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة والتي تتواءم مع سوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، رئيس لجنة مُسرِّعات التصنيف الدولي: أن «التصنيف الدولي للجامعة هو هدف استراتيجي مهم، ومرتبط باستراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023-2026، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة الجامعة عالمياً وسمعتها الأكاديمية».

التصنيف الدولي

أكد أن جامعة الإمارات تولي أهمية كبرى للتصنيف الدولي لأنه يعتبر انعكاساً لمخرجاتها وأداة مهمة للتطوير الأكاديمي والتعليمي والبحثي، وأيضاً أداة مساعدة توجيهية نحو الريادة الأكاديمية التي تتميز بالجودة العالمية، وكما تساعد أيضاً لجنة مسرِّعات التصنيف الدولي بالجامعة في وضع الخطط والتوصيات المهمة والمشاريع التي تعمل على تحقيق قفزات نوعية في التصنيف الدولي.

وقال: «إننا في جامعة الإمارات نعمل من خلال الفرق المختلفة على العمل بمعايير دولية وبجودة عالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والبحثية بالتعاون مع شبكة الشراكات الدولية، والتي تضمن تقدماً نوعياً وملموساً في التصنيف».