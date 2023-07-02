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رئيس قسم العمليات بشرطة رأس الخيمة: طائرة «درون» مستجيب أول لمختلف البلاغات الشرطية

«طائرة الدرون» المستجيب الأول للبلاغات الشرطية (من المصدر)
3 يوليو 2023 00:56

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

 كشف المقدم راشد سيف الزعابي رئيس قسم العمليات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن أن المنصة الحديثة لطائرة دون طيار «درون» التي تم تدشينها مؤخراً، لها مميزات ومواصفات عدة، منها عملها كمستجيب أول لمختلف البلاغات، مثل المرورية والجبلية.
وذكر أن المنصة الحديثة تأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية الهادفة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي والنهوض بمستويات الخدمة المقدمة من قبل إدارة العمليات، وتسهم في تعزيز الأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة، وتدفع مسيرة العمل الشرطي والأمني نحو الأمام والتميز والنجاح.

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وقال الزعابي لـ«الاتحاد»: إن المنصة الحديثة لطائرة دون طيار «درون»، تتضمن مواصفتها فنية مبتكرة تخدم العمل الشرطي والأمني، والتي ستحقق نقلة نوعية في مهام شرطة رأس الخيمة في جوانب عدة، منها عملها كمستجيب أول لمختلف البلاغات وشرح الحالة الجوية، وتقديم معلومات وبيانات أولية للأحداث من صور وفيديوهات إلى غرفة العمليات بشكل مباشر، وغيرها من المهام. 
وذكر أن أهم مميزات منصة إطلاق طائرة «الدرون» إمكانية التحكم بها من غرفة العلميات الرئيسية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مع إمكانية تحديد مهام مجدولة على سبيل المثال، خروج طائرة «الدرون» ذاتياً في دورية على مناطق محددة يتم تحددها بواسطة موظف العمليات مسبقاً في أوقات معينة، كما تقوم خلال الوقت نفسه بنقل الصور والفيديو إلى غرفة العمليات، حيث يتم إرسال إنذار إلى غرفة العمليات في حالة تم رصد أي جسم حراري أثناء عملية المسح ليتم على إثره من اتخاذ الإجراء اللازم في ذلك. وأشار إلى إمكانية استخدامها في بلاغات عمليات البحث والإنقاذ الواقعة في المناطق الجبلية المرتفعة والوعرة، حيث يتم إرسالها كمستجيب أول للبلاغات لتقوم بمهمة المسح الأولي للمنطقة في سبيل البحث وتحديد مكان المبلغ وإرسال الإحداثيات إلى الفرق الشرطية العاملة في غرفة العمليات.
وأضاف: مما يسهل عملية البحث والإنقاذ، وكذلك العمل على ربطها بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه والمركبات، وغيرها من المهام الاستثنائية، الأمر الذي يخفض من زمن الاستجابة للحوادث والبلاغات الأمنية المختلفة.
وذكر أن المنصة تعتبر محطة أرصاد جوية متكاملة، حيث تقوم بإرسال معلومات خاصة بحالة الطقس في المنطقة التي توجد خلالها المنصة إلى منصة غرفة العمليات بالشرطة، عبر إرسال صورة مباشرة، حيث تحتوي المنصة على حساسات لقياس سرعة الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة والاهتزاز، مع إمكانية إعادة شحن «الدرون» بواسطة المنصة لاسلكياً خلال مدة 25 دقيقة لتكون جاهزة لمهتمها التالية.
غرفة العمليات 
أكد المقدم راشد سيف الزعابي، أن غرفة العمليات تواصل التعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستعانة بالأجهزة المتطورة والتقنيات التي تعزز من مهام الفرق العاملة، وتقدم الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني والشرطي.

درون
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