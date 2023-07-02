اختتام مبادرة «عيدكم فرحة وأمان» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)



كرّم العقيد حمد عبدالله العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، جميع الجهات الراعية والقائمين والمتعاونين ضمن مُبادرة «عيدكم فرحة وأمان» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، قسم العلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، أفرع الشرطة المجتمعية، بمركز شرطة المدينة الشامل، ومركز شرطة المعمورة الشامل، وفريق الشرطة النسائية برأس الخيمة، وفرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، وقسم الشرطة السياحية، وفريق رأس الخيمة التطوعي، بمشاركة عدد من الجهات الراعية (منار مول - الدار - I WARP - مركز إيمان للتجميل النسائي - هند العود - لوتاه - BC)، وذلك بمركز منار مول، احتفاءً بالعيد السعيد، سعياً لإسعاد أفراد المجتمع خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المُبارك.

حيث تضمنت مُبادرة «عيدكم فرحة وأمان» العديد من الأنشطة والمسابقات والمنافسات المشوقة، والعروض الترفيهية المتنوعة، بمشاركة أعضاء وممثلي الجاليات المقيمة في الإمارة، مع توزيع عدد من الجوائز والهدايا العينية القيّمة، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوس جميع الحضور من أفراد المجتمع باختلاف جنسياتهم، وتعدد أعراقهم وثقافاتهم ومعتقداتهم، تعزيزاً لجودة حياة المجتمع، من خلال غرس قيم الترابط والانتماء المجتمعي، ودعم التواصل والعطاء الإنساني في المجتمع.

الجهود

وجه العقيد حمد العوضي، الشكر والثناء والتقدير، إلى جميع القائمين على مُبادرة «عيدكم فرحة وأمان» من منتسبي الشرطة، والجهات المشاركة، والجهات الراعية؛ تقديراً لجهودهم المبذولة والمتميزة في تحقيق أهداف المُبادرة السامية، والرامية إلى تعزيز السمعة المؤسسية، وتحقيق التوازن وجودة الحياة، من خلال دعم الدمج المجتمعي، ونشر القيم النبيلة ضمن أجواء ترفيهية كان لها دور إيجابي وبنّاء في نشر الفرح والسرور ورسم الابتسامة على وجوه الحضور والمشاركين كافة من أفراد الجمهور، ما كان له طيّب الأثر.