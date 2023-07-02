إدانة مالك شركة للإهمال وعدم الاحتراز والإخلال بأصول المهنة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين مالك شركة خاصة وعامل فني، برفض طلب الشركة، مدينةً مالك الشركة لإهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها، مما أدى إلى بتر كاحل الرجل اليمنى للعامل الفني وعدم إحاطتها للأخير بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها أثناء نقل الأنابيب لحمايته من أخطار الإصابات المهنية، يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهي بصدد تقدير التعويض مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان عامل فني شاكٍ، قد أقام دعوى قضائية ضد مالك الشركة الذي يعمل لديه، على أساس المسؤولية التقصيرية، وطلب إلزام الشركة التي كان يعمل لديها وقت وقوع الحادث بالتعويض على سند من إخلالها بالتزاماتها القانونية بمحل العمل مما أدى لحدوث إصابته، وقد أدينت عن هذا الفعل بموجب الحكم الجزائي رقم 3411 لسنة 2020. وأوضحت المحكمة أنه لما كان الأساس القانوني الذي استند إليه العامل الفني (الشاكي) هو الخطأ التقصيري الذاتي الذي عزاه إلى الشركة، وكان الحكم الابتدائي - والحكم المطعون فيه الذي أيده - قد التزم حجية ذلك الحكم الجزائي – الذي صار باتاً بعدم الطعن عليه - في خصوص ثبوت الخطأ في جانب الشركة وقدر المبلغ المقضي به للعامل الفني على أساس القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، لافتة إلى أن ما تثيره الشركة بأسباب الطعن جميعها بخصوص نفي هذا الخطأ عنها وانتفاء صفتها وعدم تطبيق الحكم لقواعد التعويض عن إصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل يكون في غير محله. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشركة، نظراً لعدم إحاطتها بمخاطر مهنة العامل الفني ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها أثناء نقل الأنابيب لحمايته من أخطار الإصابات المهنية، مشيرة إلى أن ما تثيره، لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.