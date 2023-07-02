تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. تكون حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند الساعة 00:34، والجزر الأول عند الساعة 07:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:07.

بحر عُمان: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 20:56، والجزر الأول عند الساعة 15:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:49.