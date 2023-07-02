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"جمارك دبي" تساعد اليابان في ضبط 700 كيلو جرام من "الميثامفيتامين" المخدر

"جمارك دبي" تساعد اليابان في ضبط 700 كيلو جرام من "الميثامفيتامين" المخدر
2 يوليو 2023 15:30

ساعدت جمارك دبي السلطات الجمركية في اليابان فى ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن قادمة من إحدى الدول الآسيوية ووجهتها النهائية اليابان، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة في ميناء طوكيو، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في اليابان.

وتأتي هذه العملية المشتركة في إطار جهود جمارك دبي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وضمن سلسلة من العمليات التي ساعدت فيها جمارك دبي دولا أخرى نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المخدرات، حيث أشادت الإدارات الجمركية الدولية بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به جمارك دبي في الحد من تهريب المخدرات عالمياً، وقدرتها على مواجهة المخاطر الجمركية على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى العلاقات الاستراتيجية مع السلطات الجمركية في دول العالم، والسعي إلى تعزيز الشراكة في مختلف قطاعات العمل الجمركي لزيادة حجم التبادل التجاري ودعم الجوانب الأمنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، ما يؤكد على البُعد العالمي لدبي في حماية المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة، ويزيد من موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية، مما يرسخ موقعها كأفضل مكان للعيش والعمل.

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بدوره، أعرب الدكتور خالد المنصوري مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، عن سعادته بنجاح السلطات الجمركية اليابانية في احباط تهريب شحنة المخدرات في ميناء طوكيو بناء على معلومات من جمارك دبي، مؤكداً مواصلة العمل الاستخباراتي لمكافحة تهريب المخدرات بهدف خلق مجتمع خال من السموم، وهو ما يدعم تطوير العلاقات المشتركة بين دبي ومختلف الهيئات الجمركية في العالم لمواجهة الجرائم المنظمة وتهريب الممنوعات.

وثمن المنصوري، جهود فرق العمل في جمارك دبي في تحليل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الشحنات، وتبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات المتعلقة بطبيعة العمل الأمني والجمركي مع الجهات كافة، مؤكداً أن ضباط جمارك دبي يفخرون بتأدية واجبهم الوطني كخط الدفاع الأول عن حماية الحدود ومنع تهريب المواد الضارة والخطرة لحماية المجتمع والاقتصاد.

 

المصدر: وام
اليابان
جمارك دبي
الميثامفيتامين
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