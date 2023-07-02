"الوطني" يناقش 4 مشروعات قوانين اتحادية بجلسته الـ 14 الأربعاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.

ويناقش المجلس خلال الجلسة أربعة مشروعات قوانين اتحادية بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وبشأن الصحة النفسية، وسيوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتتضمن سؤالا من سعيد راشد العابدي حول "حوادث الحسابات البنكية وعمليات السحب منها " وسؤالا من أحمد عبدالله الشحي حول "حقوق المعاقين" وسؤالا من محمد عيسى الكشف حول "قروض الإسكان” وسؤالا من عبيد خلفان الغول السلامي حول "رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن” إلى جانب سؤال من سعادة حميد علي العبار حول "استقطاع الراتب التقاعدي" وسؤال من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول "الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري".

وسيحاط المجلس الوطني الاتحادي علما بالرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة "، وتوصياته بشأن موضوع "سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص".