"زايد العليا" توقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف أصحاب الهمم

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب مذكرة تفاهم مع مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي وتشمل مؤسستي الفراس للمقاولات العامة، والفراس للإنشاء والتعمير بشأن تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم، حيث تخصص المؤسسة جزءاً من ورشة الميكانيكا في إدارة التأهيل المهني والزراعي التابعة لها لتدريب المرشحين من منتسبيها لتدريبهم من قبل الشركة على إصلاح المعدات اليدوية والإلكترونية، وتعيين أربعة طلاب من أصحاب الهمم لدى المجموعة للالتحاق بالبرنامج التدريبي داخل الورشة.

وقع مذكرة التفاهم بمقر المؤسسة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي فراس فؤاد مشعل، المديرالتنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم توفر مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي المعدات اللازمة وفنياً متخصصاً لتدريب أصحاب الهمم المرشحين للعمل على استخدام الآلات والمعدات المخصصة للبرنامج التدريبي، وتمنح أربع فرص عمل لأصحاب الهمم حاملي شهادة الثانوية العامة منتسبي المؤسسة،على أن تتبعهم مجموعة أخرى، وذلك بحسب الشواغر المتوفرة بالمجموعة.

وقال عبدالله عبد العالي الحميدان إن توقيع مذكرة التفاهم، خطوة إيجابية تؤكد التزام المؤسسات والشركات بتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم. ونحن نشجع هذه الجهود وندعمها بقوة، ونرحب بالجهود التي تبذلها الشركات الوطنية لتحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في تمكين ودمج منتسبينا في المجتمع وخلق فرص عمل لهم مع القطاع الخاص، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن الاستثمار في توظيف أصحاب الهمم يمثل استثماراً في المستقبل، حيث يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكاروالإبداع في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية. داعيا في هذا الإطار جميع الكيانات الاقتصادية والشركات الوطنية إلى تبني هذا التوجه والعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الهمم، لتحقيق مجتمع أكثر إنصافاً وتنمية مستدامة وشاملة للجميع،منوها بما يحققه أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة من نجاح في الوظائف التي يلتحقون بها بما يمثل نقلة نوعية متميزة لهم ولأسرهم.

من ناحيته قال فراس فؤاد مشعل إنه تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات والمؤسسات الحـكومية والخـاصـة لخـدمة أصحاب الهمم وتنفيذا لتوجيهاتها لتوفير فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهـمم في القـطاع الخـاص وحـقهم في العمل ليصبحوا أفرادا فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية، يشرفنا بأن تكـون مؤسسة الفراس للمقاولات العامة عنصـرا مساهمـا و فعـالا في تحقيق هـذه الـرؤية.