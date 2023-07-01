برامج ثقافية وتوعية وفحوص طبية للعمال في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بنجاح كبير مهرجان عيد الأضحى العمالي في الحديقة العمالية بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، وشهد المهرجان الذي يُقام تحت اسم «العيد مع العمال»، واستمر طوال أيام عيد الأضحى من 28 وحتى 30 يونيو 2023، إقبالاً كبيراً من العمال.

وحضر المهرجان سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، ومسؤولو «الهيئة» وممثلو الهيئات الحكومية والخاصة المشاركة وأعضاء الجمعية الهندية في الشارقة. وشمل المهرجان برامج ثقافية وفحوصاً طبية مجانية وبرامج توعية وفنية وترفيهية وبازار العيد، الذي يشمل طعام الشوارع وهدايا العيد.

وقال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: «بعد الاستجابة الكبيرة التي شهدها المهرجان الأول في العام الماضي، قررنا إقامته للمرة الثانية، لما حقق من أهداف تتعلق بتمتين أواصر العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العمال من مختلف الجنسيات. فقد نجحنا بجمعهم في مكان واحد هو حديقة الصجعة العمالية ليتبادلوا التهاني بعيد الأضحى». وقال إن هذا المهرجان هو جزء من الفعاليات والأنشطة العمالية التي تنظمها «الهيئة» باستمرار بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.

فحوص طبية

وشمل المهرجان الفحوص الطبية المجانية للعمال ومحاضرات التوعية والجلسات التحفيزية والاستشارات القانونية لتعزيز الروح المعنوية والاجتماعية للعمال، بالإضافة للبرامج الفنية والموسيقية والترفيهية.