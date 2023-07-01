صدور العدد الجديد  من مجلة «الجندي»

أبوظبي (وام)

صدر العدد رقم 594 لشهر يوليو 2023 من مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع، تناول باللغتين العربية والإنجليزية، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. وتركزت «كلمة الجندي» تحت عنوان «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، حول مسيرة التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة؛ بهدف تعزيز تنافس دولة الإمارات في مجالات التنمية، وتحقيق النمو والازدهار لثروتها البشرية، حيث أصبح التميز علامة مرادفة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي يحرص قادتها على التحدي والمنافسة والابتكار.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء. تأسست مجلة «الجندي» عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني

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