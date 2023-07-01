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حاكما عجمان والفجيرة يهنئان خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حاكما عجمان والفجيرة يهنئان خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
2 يوليو 2023 00:59

عجمان (وام) 

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان‏، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444 هجرية. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.
وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444 هجرية.
وثمن سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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