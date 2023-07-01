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«جمارك أبوظبي» تستقبل طلائع الحجاج بالهدايا

خلال تقديم الهدايا للحجاج العائدين (وام)
2 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (وام) 

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استقبل موظفو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي طلائع الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار أبوظبي الدولي ومنفذ الغويفات الحدودي بالورود والهدايا، وذلك بعد أداء فريضة الحج.
وتلتزم جمارك أبوظبي بتسهيل إجراءات العودة السلسة والآمنة لحجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك باعتماد سلسلة من التدابير الخاصة في المنافذ الجمركية، وتقديم الخدمات النوعية لتحقيق الانسيابية في تخليص إجراءات السفر بأسرع وقت، عبر استخدام أحدث أجهزة وأنظمة التفتيش الجمركي المتطورة.

جمارك أبوظبي
أبوظبي
السعودية
الحج
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